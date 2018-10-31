Европейский инвестиционный банк предоставил Центральному банку Армении кредитные средства на сумму 50 миллионов евро, которые предназначены для поддержки и развития малого и среднего бизнеса. Сообщение об этом размещено на официальной веб-странице Еврокомиссии.

Как ожидается, предоставленными кредитными средствами смогут воспользоваться более 25 предприятий, что создаст дополнительно более 2000 рабочих мест в таких сферах, как производство сельскохозяйственной продовольственной продукции и туризм.

Предоставленный кредит является третьим траншем из общей целевой кредитной программы Европейского инвестиционного банка для ЦБ Армении, которая на сегодня достигла суммы в 150 миллионов евро.

Упомянутый кредит предоставлен Армении в контексте инициативы ЕС-для-бизнеса (EU4Business), которая направлена на поддержку малых и средних предприятий в странах Восточного партнерства.

«Предоставленный кредит позволит Армении продолжить развитие частного предпринимательства, на которое приходится 40 процентов рабочих мест в стране и такая же доля в генерации ВНП страны. Такое развитие является важным для укрепления среднего класса, что будет способствовать политической стабильности и диверсификации экономики Армении», — отметил по этому поводу вице-президент ЕИБ Вазил Худак.

EU4Business – это инициатива Европейского Союза в рамках программы Восточного партнерства, которая охватывает шесть стран-партнеров, включая Азербайджан, Беларусь, Армению, Грузию, Молдову и Украину. Главное назначение инициативы – оказание финансовой помощи для развития и экономического роста упомянутых стран.

Minval.az