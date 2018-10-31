Известный российский пропагандист Владимир Соловьев в программе «Полный контакт» на «Вести.FM», обсуждая визит Джона Болтона в Армению, рассказал о своей поездке в оккупированный Арменией азербайджанский Нагорный Карабах.

«Я вот был в Гандзасаре – потрясающая, нереальная красота. Дата постройки 1238 год. Там такое место, место силы. Вообще Нагорный Карабах потрясающей красоты, Швейцария отдыхает», — сказал российский пропагандист.

Другой кремлевский пропагандист, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в свою очередь высказался по поводу названия нынешней Армении.

«Самая большая армянская диаспора проживает в России. Здесь армян живет не меньше, чем в Восточной Армении, которая сейчас называется Республикой Армения. Почему я говорю Восточная Армения, потому что когда мне говорят Республика Армения, я говорю – я не против официального названия, но правильно, наверное, если бы называлась Восточная Армения, это 7% исторической Армении», — заявил он.

Комментируя высказывания советника по национальной безопасности США Джона Болтона в Ереване, Багдасаров отметил, что Соединенные Штаты пытаются оторвать Армению от своего исторического союзника – России.

Minval.az