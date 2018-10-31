Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров отказался признать решение Конституционного суда республики об отмене соглашения по границе с Чеченской республикой. Об этом сообщает РБК.

Евкуров заявил, что Конституционный суд Ингушетии не может отменить соглашение, которое уже вступило в силу.

Позже он отметил: «Во избежание разногласий, ненужных споров и пересудов как внутри нашей республики, так и с Чечней, договоры между нами, двумя субъектами России, затрагивающие интересы обоих регионов, должны быть проверены только на соответствие Конституции России и исключительно Конституционным судом России».

«Соответствующий запрос о компетенции Конституционного суда Ингушетии будет направлен в ближайшее время в Конституционный суд России», — добавил глава республики.

Собеседник РБК, близкий к руководству республики, сказал: «Конституционный суд Ингушетии шоу-программу устраивает, они прекрасно знают, что все отношения, касающиеся двух субъектов, решаются в Конституционном суде России».

26 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров и Евкуров подписали соглашение, по которому республики должны обменяться нежилыми территориями Надтеречного района Ингушетии и Малгобекского района Чечни. После этого жители Ингушетии вышли на несанкционированный митинг против изменения границ республики.

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