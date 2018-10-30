«Мы надеялись, что эта граница – последняя закрытая граница в Европе после Берлинской стены, это армяно-турецкая граница будет открыта без всяких предпосылок».

Об этом в интервью «Эхо Москвы» заявил посол Армении в России Вардан Тоганян.

Тогоян посетовал на то, что турецкая сторона ставит этот вопрос в геополитический контекст. «Вы знаете, что в 2009 году прежнее правительство согласилось подписать такой договор, он был подписан, который предполагал установление дипломатических отношений, открытие границ, но этот договор не попал в турецкий парламент, не был ратифицирован. Армения отозвала свою подпись. Но вопрос в том, что Турция связывает открытие границы с урегулирование Карабахского конфликта, считая, что только после урегулирования этого конфликта может быть открыта эта граница. Но мы считаем, что это политика дипломатического давления. Что никак их нельзя связать, ибо это меняет архитектуру вообще целого региона», — сказал Тоганян.

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