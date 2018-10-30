«Недавно мое внимание привлекла информация о том, что в 2003 году Тамерлан Гараев предлагал свои услуги в связи с поддержкой Исы Гамбара на президентских выборах. Взамен он должен был быть назначен председателем Конституционного суда». Об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил депутат Захид Орудж.

«Тамерлан Гараев продолжает работать послом (в Индонезии — прим. «Минвала»). Я не хочу здесь выражать свое отношение к нему. Посол как обладатель дипломатического ранга должен хранить государственные тайны, поддерживать главу государства и проводимую государством политику, это его долг», — сказал он, призвав Т.Гараева внести ясность в этот вопрос.

По словам депутата, если у кого-то есть желание создать политическую партию, то он может занять место рядом с бывшим послом Арифом Мамедовым, передает «1ньюс.аз».

Minval.az