Что в действительности напугало и обеспокоило армянских активистов в США?

В регионе продолжаются «политические афтершоки», вызванные визитом на Южный Кавказ помощника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, вернее, прозвучавшими в ходе этой визита заявлениями.

Напомним: в ходе своей поездки по странам Южного Кавказа Джон Болтон, в числе прочего, выразил надежду, что после победы на выборах Никол Пашинян предпримет решительные шаги для урегулирования конфликта в Карабахе. Он также говорил о возможности отмены дискриминационной 907-й поправки к Акту о поддержке свободы, принятому в США еще в 1992 году. И вдобавок не стал исключать еще и поставок в регион американского оружия. Чем изрядно перепугал ереванский «болтающий класс». По мнению вице-спикера армянского парламента, пресс-секретаря РПА Эдуарда Шармазанова, Болтон прямым текстом говорит, что власти Армении должны пойти на территориальные уступки Азербайджану. Политолог Ара Папян не столь радикален, но и он признает: «Проблема в том, какие решительные шаги должны быть. Я не думаю, что они будут в пользу нас». Возможная продажа оружия тоже его беспокоит. ««Все это нежелательно, поскольку если этот рынок откроется и начнется продажа свободного оружия, — предупреждает Папян, — Баку будет иметь большую возможность для покупки оружия. Таким образом, Азербайджан сможет укрепить свое влияние внутри некоторых американских компаний, при помощи которых начнет осуществлять лоббинг». И уж тем более выразил сожаление по поводу другого заявления Болтона, согласно которому Армения для США имеет всего лишь статус государства с высоким приоритетом, а не стратегический партнер или союзник.

И уж тем более примечательной оказалась реакция армянского лобби. На заявления Болтона с завидной оперативностью откликнулся действующий в США комитет «Ай Дат» (выражение «Ай Дат» означает «армянский суд» над Турцией). Эта лоббистская структура распространила специальное заявление: «Мы продолжим утверждать, что 907-ая поправка к Акту о поддержке свободы должна строжайшим образом сохранена» — цитирует его News.am. По версии армянских лоббистов США, «с учетом прогрессирующей агрессии Азербайджана «Ай дат» призывает Белый дом прекратить приостановление действия 907-ой поправки, а Конгресс — ограничить свои полномочия отказа от закона». О том, что агрессором в регионе является как раз Армения, естественно, упоминать не стали. Что касается заявления Болтона о готовности США продавать оружие странам региона, то «Ай дат» подчеркнул: «Тут угроза в том, что Азербайджан, учитывая размер военного бюджета этой страны, может приобрести значительно более современное американское оружие, чем Армения, что приведет к дисбалансу на поле боя и в политических отношениях».

Можно, конечно, предположить, что таким образом комитет «Ай Дат» просто решил «попасть в новости». В самом деле, лоббизм, в том числе этнический — неотъемлемая часть политической жизни США, и он не считается здесь чем-то предосудительным. Этнические лоббистские организации существуют за счет пожертвований соотечественников, а значит, должны время от времени демонстрировать, что они не зря едят свой хлеб. То есть выступать с заявлениями, проводить конференции, издавать буклеты…Заявления Болтона в Ереване — повод вполне достойный. Тем более что «армянское лобби» и так переживает не лучшие времена. В декабре 2010 года по его авторитету был нанесен сокрушительный удар. Тогда палате представителей конгресса США предстояло голосовать по резолюции N252 о «геноциде армян 1915 года». Все складывалось как нельзя лучше. Большинство конгрессменов еще до голосования обещали поддержать резолюцию. Спикер палаты Нэнси Пелоси тоже была за. Президент США Барак Обама и госсекретарь Хиллари Клинтон в свои «сенаторские» времена тоже сотрудничали с армянским лобби. Но…в решающий момент резолюцию просто сняли с голосования по просьбе Белого дома. Армянские лоббисты возмущались. А еще больше возмущались те, кто регулярно отстегивал им пожертвования: за что мы платим деньги? Зачем спонсируем чьи-то предвыборные компании, если резолюцию просто снимают с голосования, причем делают это именно те люди, которых армянское лобби поддерживало? В результате его активистам приходится изображать кипучую деятельность с утроенной энергией.

Но на сей раз речь идет не о «дежурной реакции». Все куда серьезнее. «Армянское лобби» в США не без оснований считало и считает 907-ю поправку своим главным успехом. Да, сегодня ее действие приостановлено, и отмена 907-й поправки, возможно, и не будет иметь в нынешних реалиях сногсшибательного «практического» эффекта, но это весьма выразительный политический жест Вашингтона в адрес Баку.

И за инициативами, озвученными Болтоном в столице Азербайджана, активисты «Комитета «Ай Дата» верно почувствовали коренное изменение в США политических трендов. Не дожидаясь урегулирования карабахского конфликта, в Вашингтоне идут на «одностороннее» сближение с Азербайджаном. Чего следовало ожидать. У США и Азербайджана обширная программа экономического, политического, военного сотрудничества. Дело уже давно не ограничивается одной только работой в Азербайджане американских нефтяных компаний. Это и роль азербайджанских энергоносителей и результат экспортной политики Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, и содействие, в том числе транспортное, операции НАТО в Афганистане, и сотрудничество в области безопасности, и многое другое. Сегодня США усиливают давление на Иран и на Россию, и здесь твердые позиции в Азербайджане представляют понятную ценность…Слишком резкий контраст с Арменией, превратившейся в «форпост России» и еще рискующей заработать неприятности за слишком тесную дружбу с Ираном. Впрочем, все это было ясно уже давно, но теперь, судя по многим признакам, «лед тронулся». Еще до визита Болтона изрядную тревогу в армянских кругах вызвали заявления американских дипломатов — Ричарда Миллса и Джорджа Кента. И в такой ситуации нетрудно догадаться, что возможной отменой американского эмбарго на продажу оружия тоже воспользуется Азербайджан, а не Армения. Словом, визит Болтона в регион обозначил реалии, по-настоящему опасные не только для Армении как страны, но и для самих лоббистов — конкретных людей с именами, фамилиями, адресами, которые уже привыкли раздавать интервью, быть на короткой ноге с сенаторами, получать приглашения на обеды и кофейные вечера…Дело даже не в том, что если теперь отношения США с Арменией «посыпались», то лидеров лоббистских группировок ожидает новая волна «критики снизу», в том числе и от тех, кто тоже хочет распоряжаться пожертвованиями и посещать кофейные вечера. Куда хуже, что может измениться отношение к самому по себе армянскому лобби. Тем более что параллельно разворачивается другой, не менее опасный процесс. Просто львиная доля пожертвований поступала в структуры армянского лобби вовсе не благодаря «организованности» или «сплоченности» армянской диаспоры. Нынешнее армянское лобби — это во многом результат планомерной «закачки» в его структуры советских нефтедолларов с конца шестидесятых — начала семидесятых годов. Это была часть «информационной войны» с Турцией, работа на раскол НАТО, прежде всего его южного фланга, и т.д. Сегодня в США всерьез взялись за «российских агентов», а значит, безотказно работавшие даже во времена первой «холодной войны» цепочки в стиле «мы даем вам выгодный контракт с СССР и квоту на продажу западносибирской нефти, а вы взамен спонсируете организации, список которых мы вам предоставим» вызывают нешуточное подозрение и «обрываются». Не говоря о том, что и Москве теперь не до прежних щедрот. Активисты «армянского лобби» понимают это лучше многих. Как и то, что они вряд ли смогут предотвратить столь опасное для себя развитие событий. Вряд ли, конечно, «армянское лобби» в результате совершенно исчезнет с политической арены, но вот прежнего влияния у него может уже не быть. Как и прежнего финансового «жирка», кстати говоря. Что тут же отразится не только на количестве приглашений на деловые ланчи и торжественные ужины.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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