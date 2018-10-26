В Ереване не хотят «тонуть вместе с российским «Титаником»», но…

В экспертном сообществе постсоветского пространства продолжается нешуточная буря, спровоцированная —намеренно или нечаянно — помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Комментируя вопрос о возможности приобретения сторонами конфликта в Карабахе американского оружия, Болтон заявил: «На данный момент пока решения не принято. Не могу спрогнозировать, как это отразится на продаже оружия сторонам. Но ситуация такова, что Армения по большей части приобретает свое оружие у России, Азербайджан 80% оружия приобретает у России. Это не содействует урегулированию конфликта. России это дает большой рычаг влияния на стороны, что не ведет к миру». После чего добавил: «Мы американцы, мы верим в конкуренцию в качестве движущей силы позитива. Наше оружие и вооружение в любом случае лучше, чем российское. Считаю, что это мы должны обсудить в рамках наших законов». Чем вызвал предсказуемый шквал комментариев и «сенсационных» заголовков в стиле «США начнут поставлять оружие на Южный Кавказ!».

В России определенные экспертные круги уже забеспокоились. ФБА «Экономика сегодня» разместило комментарий под кричащим заголовком «США хотят обменять военную технику на антироссийское влияние в Армении». Прилив бурной радости испытали в Ереване, где эти заявления Болтона предсказуемо приняли на свой счет.

Ереванская «Лрагир», постращав немного публику, что заявление Болтона — это открытый вызов Москве, причем прозвучал он сразу же после того, как Николу Пашиняну «удалось, вроде, нивелировать попытки испортить армяно-российские отношения, которые активно предпринимаются прежней правящей системой в Армении и поддерживаются некоторыми кругами в России и Азербайджане», затем резко меняет тон. Оказывается, заявление Болтона «может подтолкнуть Россию к «ответному» шагу, иначе говоря, более выгодному для Армении предложению. И тогда заявление Джона Болтона станет не проблемой для Никола Пашиняна, а козырной картой в переговорах с Москвой. В то же время, это поможет противостоять лоббингу определенных российских и азербайджано-турецких кругов и политико-экономических корпораций, которые строят свою политику в отношении Армении на тезисе отсутствия альтернативы у Еревана». После чего делает вывод: «В этом смысле Джон Болтон сделал в Ереване ключевое заявление, цель которого, по сути, показать, что Армении есть куда деться и бесперспективно загонять ее в угол».

Ой ли?

По законам жанра, здесь должен следовать достаточно подробный «разбор», что, во-первых, ожидаемых решений в США еще не принято. Во-вторых, как показывает пример той же Украины, поставки оружия, а тем более летального оружия — вопрос, который в США требует долгих согласований и «утрясок».

Но намеренно оставим это в стороне. Просто есть здесь «проза жизни»: оружие вообще стоит денег, и больших денег. Американское — тем более. Оно, конечно, качественное и эффективное, но еще и очень дорогое. Россия предпочитает Армении свое оружие дарить или предоставлять кредиты на его покупку, к тому же здесь действуют специальные цены «для своих», но в случае с США ничего подобного уже не будет.

И…каким образом Армения рассчитывает в таком случае расплачиваться за винтовки М-16, танки «Абрамс» или бронетранспортеры «Брэдли»? Особенно на фоне ереванских проблем с деньгами, вернее, с их отсутствием? Может, в Ереване рассчитывают на помощь диаспоры? Звучит заманчиво, но расколоть диаспору на столь значительные суммы — задача непростая. Тем более что дорого обходится не только покупка, но и обслуживание американской военной техники. А благотворительные сборы — дело не такое надежное, как кажется. На практике это означает, что Азербайджан может рассматривать для себя американскую альтернативу всерьез, а вот Армения — уже нет. Тем более с учетом еще одной малоприятной стороны вопроса: в условиях нынешнего противостояния между США и Россией Армении лучше не надеяться получать «Искандеры» бесплатно и покупать «Томагавки» за деньги. Не говоря о том, что в условиях нынешней зависимости Армении от России, когда в Ереване даже не могут повлиять на решение вопроса, у России или у Ирана закупать газ, команде Пашиняна, как бы это поделикатнее сказать, лучше не увлекаться строительством планов закупки американского оружия. Потому как вопрос, чем будет вооружена армянская армия, решают не в Ереване. Особенно после создания «объединенных группировок войск». Не говоря о том, что в Вашингтоне не сбросят со счетов и риск оружейной «контрабанды» в тот же Иран, в чем уже была замечена Армения.

Впрочем, как показывает комментарий в той же «Лрагир», многие ереванские эксперты увидели в американском оружии этакий «геополитический спасательный круг». Еще накануне визита Болтона местная «Аравот», комментируя последние «подвижки» в американо-российских отношениях, не скрывала радости, что в Армении собираются интенсифицировать контакты с США, и уверенно изрекала: «Да, американцы не оставляют шансов российскому «Титанику», шансы имеет Армения, и просто нельзя не воспользоваться ими». Судя по всему, в Ереване с удовольствием получают от России газ по ценам «для своих», оружие, необработанные алмазы, перекладывают на РФ решение множества вопросов безопасности, но при этом на фоне всех нынешних неприятностей России не выказывают особого желания «тонуть вместе с российским «Титаником»». На визит Болтона здесь возлагались огромные надежды. Но…ереванский политолог Сурен Саркисян на сайте «Спутника» уже обижается: советник президента США по вопросам безопасности Джон Болтон по-разному охарактеризовал отношения Америки с Арменией и Азербайджаном. В ходе визита в Баку он назвал Азербайджан стратегическим партнером США, но воздержался от такой же характеристики, говоря об отношениях с Арменией. К вящему ужасу Суреняна, Азербайджан вызывает у Вашингтона куда более пристальный интерес. Серьезная информация к размышлению, у Азербайджана или Армении больше шансов «пробить» американское эмбарго.

Неслучайно, что куда более опытные в таких вопросах «республиканцы» после слов Болтона не то что не впали в эйфорию, а как раз наоборот, перепуганно заверещали: как это так? Нельзя! Не положено! Руководитель парламентской фракции Республиканской партии Ваграм Багдасарян негодовал в микрофон: «В соответствии с международными конвенциями неправильно продавать оружие конфликтующим сторонам, это ведет к эскалации, ведет к конфликту. Неправильно говорить, чье оружие лучше. Мы не идем к войне, а идем к мирному решению путем переговоров». Здесь бы напомнить, что в реальности Армения лишь торпедирует диалог, но речь о другом: республиканцы верно поняли, что расширение американской оружейной торговли уж точно не в интересах нищей и зависимой от России Армении.

И да, еще одна деталь. Накануне визита Болтона в Армении вновь горячо, с обиженными интонациями, обсуждали покупку Азербайджаном американских вертолетов BELL. И это уже не «допуск» и не «предположение». А это значит, что если эмбарго действительно будет отменено, то у армянских военнослужащих окажется куда больше шансов познакомиться с танками «Абрамс» примерно так же, как они знакомились с беспилотниками Hаrop во время апрельских боев 2016 года. Просто Ваграм Багдасарян понял это раньше других.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az