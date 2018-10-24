Армения готова применить «весь имеющийся инструментарий», если вопрос членства Азербайджана в ЕАЭС войдет в повестку, сказала на брифинге в среду пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Как сообщал «Минвал», советник президента России Сергей Глазьев заявил, что двери ЕАЭС открыты для всех постсоветских стран. По его словам, если ЕАЭС включит все страны постсоветского пространства, то конфликтов там будет меньше, в чем Россия заинтересована. При этом, по его мнению, конфликты должны решаться мирным путем, на основе компромиссов.

«Заявление Глазьева прокомментировала представитель Коллегии ЕЭК, отметив, что такого вопроса нет в повестке. В основополагающих документах ЕАЭС указано, что членом может стать государство, которое не действовало против Организации и ее членов», — приводит слова Нагдалян «Спутник Азербайджан».

По ее словам, если вопрос членства Азербайджана войдет в повестку, «Армения осуществит все шаги, имеющиеся в своем инструментарии».

Minval.az