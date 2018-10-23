Шансов выйти из него без потерь у Армении немного

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон начал свое турне по странам бывшего СССР. Первой остановкой, как и планировалось, стала Москва — с насыщенной программой переговоров. 21 октября прошла встреча с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Собеседники обсудили «широкий круг вопросов, включая соглашения о вооружении, Сирию, Иран, Северную Корею и борьбу с терроризмом», говорится в сообщении американского диппредставительства в Москве. 22 октября — переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и президентом РФ Владимиром Путиным.

Москве и Вашингтону, без сомнения, есть что обсудить. Это и анонсированный президентом США Дональдом Трампом выход из договора о ракетах средней и меньшей дальности, и Украина, и Сирия (эти темы Болтон обсудил с Сергеем Лавровым), и многое другое.

Как планируется, после переговоров в Москве Джон Болтон отправится в турне по странам Южного Кавказа. Ждут его и в Армении, где и.о. премьер-министра Никол Пашин уже успел с изрядной долей оптимизма заявить, что Ереван планирует наладить более тесное сотрудничество с Вашингтоном. Правда, тут же выразил сожаление, что американская сторона пока не проявляет активности в плане контактов с Арменией.

Возможно, конечно, что Никол Воваевич все еще рассчитывает «дорого продать» бренд армянской революции имени себя и добиться определенных дивидендов на западном направлении. Только вот знающие люди предупреждают:

Здесь, конечно, можно «навскидку» привести множество аргументов, почему Армения, которая находится в сильнейшей зависимости от России и давно потеряла свой реальный государственный суверенитет, не вызывает интереса у таких стран, как США и их союзники. Возможно, конечно, что Никол Воваевич все еще рассчитывает «дорого продать» западным дипломатам свой «революционный» имидж. Только вот от этого имиджа в реальности уже очень мало что осталось. К тому же куда большее влияние на отношения Армении со странами Запада оказывает ее реальная самостоятельность (или, вернее, отсутствие таковой). С «форпостом», знаете ли, переговоров не ведут — вопросы предпочтительнее решать с его хозяином.

Но куда больше информации к размышлению дает другое заявление Пашиняна. Выступая на открытии III Международного выставочного форума «Евразийская неделя», который проходит с 22 по 24 октября в Ереване, Никол Воваевич брякнул: Армения, оказывается, готова стать площадкой для выстраивания экономических отношений между странами ЕАЭС и Ираном. Как радостно констатировал и.о. главы правительства Армении, в этом году ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение, как первый шаг по формированию зоны свободной торговли, и вообще Армения — единственный член ЕАЭС, имеющий сухопутную границу с Ираном, наличие которой, а также свободная экономическая зона «Мегри» на армяно-иранской границе создают дополнительный стимул для развития торговли. Чем поверг осведомленную публику в нешуточное недоумение.

В самом деле, еще до реального старта дипломатического турне Болтона разве что ленивый не высказался о том, что одной из центральных тем переговоров в ходе его поездки по России и странам Южного Кавказа станет Иран. США ужесточают свою санкционную политику в отношении ИРИ. «То, что мы делаем в отношении Ирана, происходит потому, что мы считаем, что иранцы продолжают разрабатывать ядерное оружие, — заявил сам Болтон в интервью «Эхо Москвы», которое цитирует ТАСС. — Мы не думаем, что они стратегически отказались от этого. И то же самое относится к международному терроризму». После чего пояснил: «Поэтому американские санкции в этом смысле должны оказать максимальное давление на Тегеран, чтобы он изменил свое поведение». Эксперты уверены: отношение с Ираном и поддержку американских санкций Болтон намерен обсуждать и на Южном Кавказе. Тем более что ставки для Вашингтона в иранской игре всегда были высоки, а теперь еще в связи с убийством Джамаля Хашукджи разразился нешуточный кризис вокруг Саудовской Аравии — важного союзника США и главного регионального противника Ирана. Останки журналиста, напомним, нашли в колодце на территории резиденции консула СА в Стамбуле. И вдруг как раз накануне визита Пашинян, который строит радужные планы насчет «налаживания более тесного сотрудничества с Вашингтоном», объявляет, что его страна готова стать «воротами для Ирана в ЕАЭС»? Может быть, Николу Воваевичу его «команда» просто не доложила, о чем собирается говорить в Ереване советник президента США? И «народный премьер» искренне уверен, что едет в Ереван Болтон исключительно для того, чтобы пропеть дифирамбы армянской «шашлычной революции», бросить монетку в местный фонтан и сделать пару-тройку «селфи»? Команда у Никола Воваевича, конечно, своеобразная, в ней ощущается явный дефицит профессионалов, но чтобы настолько?..

Может быть, у Никола Воваевича просто «поскользнулся язык», и он заявил о «воротах в Иран», на минуточку забыв о визите Болтона? Это не свидетельствует о высоком профессионализме новоявленного главы правительства Армении, но тут уж чем богаты. Да и по-человечески объяснимо. Можно даже изобрести совсем уж лестную для фан-клуба Пашиняна версию: дескать, связи с Ираном для «находящейся в блокаде многострадальной Армении» имеют чрезвычайную важность и ценность, так что и.о. премьер-министра Армении готов отстаивать интересы своей страны на переговорах с Болтоном.

Но и тут не сходится. Прежде всего, по-настоящему масштабного экономического сотрудничества у Армении и Ирана не просматривается. Для него у Армении просто нет «базиса». Газ и нефть она приобретает у России, армянские горнорудные комбинаты в глубоком кризисе, местный бренди в Иран по понятным причинам продавать не получается. Что же касается «ворот для Ирана в ЕАЭС», то эти разговоры, пардон, напоминают популярный в Интернете «прикол» с дверью, за которой вместо проема —глухая кирпичная или каменная стена. Граница с Ираном у Армении есть, а вот общей границы с другими странами ЕАЭС — уже нет. Не говоря о том, что никто не мешает тому же Ирану использовать в качестве «ворот» Россию, до которой легко добраться по Каспию с его свободой судоходства, закрепленной в подписанных в Актау договоренностях. При такой «экономической географии» Армении вряд ли стоит делать такую уж серьезную ставку на экономическое сотрудничество с Ираном. Другое дело — использование Армении для разного рода «черных» и «серых» операций по обходу санкций, наложенных на Иран. Что, учитывая и ее дружбу с Ираном, и наличие армянской диаспоры в странах Запада, открывает нешуточные перспективы.

Более того, как раз накануне приезда Болтона Пашинян отправился с визитом в Ливан. Большинство ереванских наблюдателей расценили визит Никола Воваевича в Бейрут как попытку «прощупать ситуацию» с зарубежными структурами «Дашнакцутюн». В самой Армении отношения с дашнаками у него складываются не очень: эта партия выступает против намеченных на декабрь внеочередных выборов. Как показывают новости, Пашинян заодно пытался «растрясти» ливанских коммерсантов армянского происхождения на инвестиции в Армению и хоть как-то реанимировать имидж Всеармянского благотворительного фонда «Айастан», чей руководитель был задержан в Армении в рамках «антикоррупционной» кампании, инициированной Пашиняном.

Но ливанская ячейка «Дашнакцутюн» входит в один политический блок с проиранской «Хезболлах». Которая более всего заинтересована в существовании этих самых «обходных каналов». Где Армения со своим имиджем «древней христианской страны в мусульманском окружении» —идеальное передаточное звено. Или, если угодно, «страна-прокладка».

Только вот осознает ли Никол Воваевич реальную степень риска для Армении, начиная подобные «игры под персидским ковром» как раз накануне визита Болтона в частности и ужесточения «иранской» политики США вообще? Особенно после недвусмысленных предупреждений, озвученных тем же Джорджем Кентом в Ереване? Вряд ли он настолько некомпетентен и наивен, чтобы совсем уж не представлять себе «цену вопроса». Другое дело, что в использовании Армении в качестве «страны-прокладки» для обхода наложенных на ИРИ санкций заинтересованы прежде всего в Москве. Которой надо и «деликатные товары» в Иран доставить, и самой при этом не засветиться. И вряд ли Никол Воваевич, которому Москва не забыла ни прозападных лозунгов на пике уличных волнений, ни ареста Кочаряна, ни поездок в Брюссель, сможет оказать здесь хоть какое-то сопротивление. Дело не в его дипломатических способностях или твердости характера — просто Россия держит Армению за горло. Точнее, за железные дороги, сотовую связь, «Искандеры», поставки нефти и газа…А попав в такой капкан, вряд ли стоит рассчитывать на большую свободу маневра. И тем более надеяться выйти из этой ситуации без потерь для себя.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

Minval.az