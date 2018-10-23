Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров не дал прямого ответа на вопрос, намерен ли официальный Баку вступить в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Как мы неоднократно отмечали, Азербайджан проводит сбалансированную внешнюю политику. В этом ключе мы развиваем активный двусторонний диалог и взаимовыгодное равноправное сотрудничество со всеми государствами-членами ОДКБ, естественно, за исключением Армении, которая продолжает осуществлять военную агрессию против Азербайджана, оккупировать международно признанные территории моей страны, где она провела кровавые и тотальные этнические чистки азербайджанского населения», — заявил глава внешнеполитического ведомства Азербайджана в интервью «РИА Новости».

Minval.az