Нерешительный ответ Дональда Трампа на убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи и уважение, с которым он относится к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману, могут быть восприняты как проявление слабости. Как передает ИноТВ, об этом пишет The Washington Post. По словам советников американского президента и экспертов по вопросам внешней политики, Трамп не должен спускать саудовцам с рук убийство Хашукджи, иначе авторитарные режимы перестанут считать его сильным лидером.

Когда Дональд Трамп только начинал продвигать свою политику «Америка превыше всего», он заявлял, что при президенте Обаме его страну «совершенно не уважали» и что над ней «смеялись во всём мире». Для Трампа вряд ли есть что-то более важное, чем демонстрация силы. В своей речи в апреле 2016 года Трамп неоднократно обещал, что только он сможет сделать Америку снова сильной, напоминает The Washington Post.

Однако вызов, с которым сейчас сталкивается Трамп, заключается в том, что его нерешительный ответ на убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи и уважение, с которым он относится к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману, могут быть восприняты как проявление слабости.

Несмотря на растущее количество доказательств того, что бен Салман приказал своим людям убить журналиста в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, Трамп пока что не стал принимать меры и наказывать Саудовскую Аравию.

Убийство Хашукджи стало «одним из серьёзнейших с точки зрения последствий кризисов»президентства Трампа, отмечает издание.

Некоторые из советников Трампа предупредили его о том, что, если он спустит саудовцам с рук такое варварское внесудебное убийство, Саудовская Аравия, как и другие авторитарные режимы, включая Иран и Северную Корею, перестанут считать его сильным лидером.

Сенатор Линдси Грэм, лично обсуждавший этот вопрос с Трампом, сказал ему, что президент обязан «отправить чёткий сигнал на Ближний Восток о том, что в городе появился новый шериф».

Сейчас, по крайней мере, кажется, что Трамп решил остаться в хороших отношениях с саудовскими властями, потому что, по его словам, США в долгосрочной перспективе получат много прибыли от продажи оружия.

По словам экспертов по вопросам внешней политики, это свидетельствует о том, что Америка отказывается от своей «исторической роли глобального маяка морали и прав человека». Вместо этого Трамп проводит внешнюю политику, которая определяется коммерческими интересами.

«Весь мир убедится в том, что Америка уже другая страна, что мы стали такими же, как и все остальные. Наша внешняя политика тоже не основана на принципах или ценностях», — отметил президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас.

Эксперты в области внешней политики считают, что Ким Чен Ын, Владимир Путин и другие авторитарные лидеры мира, «вероятно, изучают, как Трамп обходится с делом Хашукджи, чтобы оценить, насколько Америка готова наносить ответный удар по тем, кто допускает зверские нарушения в области прав человека», пишет американское издание.

Но хотя другим лидерам может показаться, что Трамп слаб, сам президент США может считать себя сильным, поскольку он защищает свои инвестиции в Саудовскую Аравию, считает главный стратег предвыборного штаба Барака Обамы Дэвид Аксельрод.

«Он может видеть силу в готовности, вопреки неодобрению со стороны всего мира, заключать союзы с теми, кого он считает полезным, — отметил Аксельрод. — Я думаю, что именно так он воспринимает силу. Ким Чен Ына можно назвать самым жестоким нарушителем прав человека в мире. Он убил своего брата, но Трамп любит его, потому что он думает, что может от этого что-то получить».

Трамп «испытывает сложные чувства» по отношению к Ближнему Востоку. По словам его советников, он не очень хорошо понимает этот регион, при этом он, как правило, с осторожностью относится к какому-либо вмешательству, утверждает The Washington Post.

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