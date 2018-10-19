Лидер военизированной армянской группировки «Сасна црер» Жирайр Сефилян, которая недавно объявила о трансформации в политическую партию, выступил с антиазербайджанскими и антироссийскими заявлениями.

Говоря об армяно-российских отношениях, он отметил, что «до тех пор, пока Армения не преодолеет русско-турецкую региональную архитектуру, не освободиться от российской колонизации, не создаст национальное государство с минимальной территорией и коммуникационными возможностями, ее будущее будет оставаться под угрозой».

«Мы убеждены в том, что Россия рано или поздно начнет считаться с интересами Армении и армянства. А также согласится на установление отношений с Арменией в формате равноправного и взаимовыгодного сотрудничества», — заявил армянский боевик.

Он отметил, что «всеармянская партия “Сасна црер” является прагматичной, национальной и демократической силой.

««Кур-Араксская» же республика является именно той государственной единицей, которая способна обеспечить минимальные территориально-коммуникационные возможности для создания национальной субъектности и национального фактора. С объединением официальной территории сегодняшней Армении и Арцаха (название созданного на оккупированных азербайджанских территориях т.н. режима – прим. «Минвала») Новая Республика не должна ограничиваться существующим. Должна быть поставлена цель вовлечения в армянское государство как минимум Нахиджевана, иных территорий искусственного государства Азербайджан до правобережья Куры. С созданием на официальной территории сегодняшней Армении и «Арцаха» Новой Республики, начнется процесс развала русско-турецкой региональной архитектуры, что будет сопровождаться формированием региональной архитектуры созвучной интересам Армении. Оставаясь же в пределах существующих территорий, нам придется выделять на элементарное выживание гораздо большую часть ресурсов, так необходимых нам для развития. Иными словами, отношение к проекту «Кур-Араксской Республики» исходит из весьма и весьма прагматичного вопроса. Хотим мы или не хотим обрести свое место, свободную, достойную жизнь под солнцем, иметь будущее, реальную надежду на повторное обретение всей нашей родины и возвращения домой армянства.

Как прагматичная, национальная сила в ответ на этом вопрос мы отвечаем да – хотим и мы готовы сделать все для претворения этих планов в реальность», — заявил представитель экстремистской армянской группировки, переформатировавшейся в партию.

Minval.az