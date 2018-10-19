Представитель Агентства гражданской авиации Киргизии (АГА) Алымбай Абакиров выразил надежду, что президенту страны снова подарят самолет, как это сделал глава России Владимир Путин. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.

Абакиров отметил, что хотя борт № 1 в летном состоянии, его пора менять. По его словам, новый самолет обойдется примерно в 80-100 миллионов долларов, что станет нагрузкой для бюджета республики.

«Нынешний борт №1 был подарен президентом России Владимиром Путиным лет 10-12 назад. Надеюсь на еще такой подарок… Но это не в нашей компетенции», — сказал представитель АГА.

Minval.az