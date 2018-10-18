Турция придерживается своих обязательств в рамках договоренностей по урегулированию ситуации в Идлибе, но пока не выполнила их до конца, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

«Нет, пока не выполнили, но они работают. Мы это видим», — сказал В.Путин, выступая в четверг на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».

Он отметил, что в ситуации в Идлибе «не все так просто, наоборот — все сложно».

«Но они выполняют взятые на себя обязательства», — подчеркнул В. Путин, отметив, что демилитаризованная зона в этом районе Сирии «создается».

«Не все еще тяжелое вооружение выведено, не все боевики террористических организаций ИГИЛ и «Джабхат ан-Нусры» ушли, но турецкие партнеры делают все, чтобы выполнить свои обязаетльства», — заявил В.Путин (цитата по «Интерфаксу»).

Он также добавил, что турецкая сторона действует в Идлибе «достаточно жестко и эффективно в борьбе с этими террористическими группировками».

Minval.az