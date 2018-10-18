Национальный совет по телевидению и радиовещанию (НСТР) прокомментировал некорректное поведение ведущей вчерашнего выпуска передачи «Canım sizə desin» на телеканале ARB TV и гостя передачи.

Завотделом экспертизы, программирования и аналитики НСТР Тевеккюль Дадашев сообщил агентству Report, что на передаче не было отмечено конкретного нарушения закона: «Вместе с тем, конечно же, и ведущей, и участнику передачи не следовало так себя вести».

Действия ведущей передачи, заслуженной артистки Мехрибан Ханларовой в отношении гостя программы, позиционирующего себя как «Азери Ван Дамм», были неоднозначно восприняты пользователями соцсетей.

Minval.az