Позиция России в отношении карабахского урегулирования остается прежней, заявил во вторник агентству «Новости-Армения» посол России в Армении Сергей Копыркин, отвечая на вопрос о возможных изменениях позиций стран сопредседателей Минской группы на фоне заявления посла США Ричарда Миллза.

Посол США в Армении Ричард Миллз, завершающий свою дипломатическую миссию в стране, в интервью изданию evnreport.com заявил, что без возвращения оккупированных территорий Азербайджану невозможно решить конфликт в Карабахе.

«Наша позиция остается той же, что урегулирование должно быть мирным, основанным на интересах обеих сторон. На сегодняшний день мы не видим альтернативы формату Минской группы, но, повторюсь, что поиск решений, безусловно, дело самих сторон. Наша роль – способствовать тому, чтобы сохранялась стабильность, сохранялся мир, и чтобы как можно успешнее стороны могли продвигаться к поиску взаимоприемлемого решения», — сказал Копыркин.

Minval.az