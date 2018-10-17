Отбывающий 15 летнее тюремное наказание, бывший глава правления ОАО «Международный банк Азербайджана» Джахангир Гаджиев в ближайшее время вновь предстанет перед судом. B этот раз его будут судить вместе с бывшим депутатом парламента Дуньямином Халиловым и еще 18 лицами, сообщает «Туран».

Многие годы поддерживавшие дружественные отношения Гаджиев и Халилов ранее были отданы под суд и осуждены на 15 и 13 лет лишения свободы соответственно.

Нынешнее уголовное дело связано с деятельностью Московского филиала МБА при выдаче зарубежных кредитов. Предварительное следствие по уголовному делу прекращено. Обвиняемые и их адвокаты уже ознакомились с материалами дела. Однако Гаджиев пока продолжает изучать материалы.

По новому делу Гаджиеву предъявлены обвинения по ст. 179 (присвоение), 193-1 (легализация доходов, приобретенных преступным путем), 213 (уклонение от уплаты налогов) и 308 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.

По словам сестры бывшего главы МБА Амины Гаджиевой, ее брату для ознакомления с материалами дела дали время до 15 ноября. Она отметила, что Гаджиев настаивал на ознакомлении 360-томным делом полностью. «Однако ему не позволяли сделать это. Джахангир говорит, что в этом деле, как и в предыдущем, много фальсификаций, поэтому он хочет изучить все дело детально», — отметила она.

Что касается замораживания Британскими властями активов супруги банкира Замиры Гаджиевой, то его сестра утверждает, что эту недвижимость он приобрел за счет своего частного бизнеса, не связанного с деятельностью МБА.

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