«Если Чехию намерен посетить первое лицо оборонного ведомства, это говорит о том, что между сторонами будет заключен новый контракт, который повысит боеспособность азербайджанской армии», — сообщил Minval.az военный эксперт Узеир Джафаров.

Ранее стало известно что министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов с 17 по 20 октября будет находиться с рабочим визитом в Чешской Республике. Сообщается, что визит состоится по приглашению министра обороны Чехии.

При этом, как напомнил У.Джафаров, ранее Азербайджан уже посетили представители Минобороны Чехии.

Так чем же может заинтересовать оборонное ведомство Азербайджана чешский ВПК?

К примеру, предприятие «Чешска зброевка» известно своими 9-мм пистолетами CZ-G2000, 5,56-мм автоматами CZ-2000, снайперскими винтовками CZ-550, ПП «Скорпион» и т.д, напоминает uc.od.ua.

Чешское предприятие «Селлер и Беллот» является одним из ведущих по производству боеприпасов не только в Чехии, но и ЕС. «Селлер и Беллот” производит боеприпасы калибров 5,56, 7,62 и 7,65 мм, 9 мм.

Военно-технический институт вооружения и боеприпасов Чехии производит улучшенные 12,7-мм патроны, а также снаряды для 30-мм автоматической пушки 2А42, используемой БМП-2, а также на МБК «Гюрза». Чешский завод «Зевета», в свою очередь, выпускает противотанковые гранатометы RPG-75 и разнообразные 30-мм подкалиберные снаряды, предназначенные как для автоматических пушек 2А42, так и 2А72.

Если говорить о чём-то «потяжелее», то в Чехии, к примеру, производят 125-мм снаряды для танков и 73-мм кумулятивные снаряды для БМП-1.

Если же говорить о летальном вооружении, то в Чехии неплохо развиты и РЛС-технологии. Одними из лидеров на данном поприще являются компании «Рамет», «Эра», а также «ТТЦ Тесла телекоммуникация». Причем выпускаемая продукция радиотехнической разведки является как гражданского, так и военного назначения. В частности, речь идёт о комплексе РТР «Вера Е» и его модификациях “Вера АР», «Вера АЗД», «Вера С», а так же «Борап».

Помимо этого, на складах чешской армии все еще имеются в наличии 152-мм самоходно-артиллерийских установок «Дана».

САУ «Дана» аналог советской/российской гусеничной САУ 2СЗ «Акация», пояснил Minval.az военный эксперт Шаир Рамалданов. На вооружении ВС Азербайджана имеются образцы этой боевой техники.

«Дана», в отличие от «Акация», установлена не на гусеничной тяге. И здесь большую роль будет играть не столь броня, сколько цена, так как гусеничная техника обходится дороже.

«Гусеничная тяга обычно используется на равнинной местности. Здесь роль даже не в броне, поскольку стрелять они будут с дальнего от линии фронта расстояния, с определенной огневой позиции», — отметил военспец.

Как считает Ш.Рамалданов, Азербайджан также может заинтересовать продукция чешской радиотехнической разведки.

«Больше всего внимания привлечет это направление, и стороны могут заключить соответствующие договора. Та продукция, которая заинтересует нас, и отвечает тем требованиям, который предъявляет Азербайджан, будет обязательно приобретена», — отметил эксперт.

Бахтияр Сафаров

Minval.az