Министр культуры Владимир Мединский назвал поэта Владимира Маяковского первым рэпером и выразил мнение, что рэп вскоре будут во всем мире считать русским искусством.

Выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, Мединский отметил, что русскую культуру отличает открытость и восприимчивость ко всему чужому, сообщает РИА Новости.

«Балет совсем не русское искусство, но мы считаем, что это русский балет сейчас, и так он известен по всему миру. Меня давно нервирует, хотел сказать — бесит, это увлечение молодежи рэпом, современной городской молодежи, но когда я пытаюсь погрузиться в дело внимательнее, пообщаюсь с сыном, послушаю, что он там слушает, почитаю, у меня возникает сразу ощущение, что через некоторое время мы будем говорить, что рэп — это русское искусство», — заявил Мединский.

Он отметил, что «конечно, оно зародилось в Америке, но развитие получило, конечно, у нас в основном».

«Вот я рассказал сыну, что первый рэпер — это Маяковский. Вот он теперь классу это все пересказал — и они читают, согласились», — добавил министр.

Minval.az