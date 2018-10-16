Высокий суд Лондона рассматривает дело жительницы британского города Мейденхед, графство Беркшир, Клэр Басби (Claire Busby), обвиняющую мебельную компанию в производстве некачественной продукции. Она утверждает, что диван «вытолкнул» ее во время секса, из-за чего она серьезно повредила позвоночник, сообщает издание Metro.

Инцидент произошел в августе 2013 года, когда в ее доме проводился ремонт. Басби доставили новую мебель, в том числе диван, на котором через несколько дней она занялась сексом со своим партнером. В процессе, по ее словам, ее «выкинуло» на пол с середины раздвижного дивана, и она сильно ударилась головой. Из-за полученных травм женщину парализовало.

По мнению Басби, в диване была неисправность. Она требует у фабрики-производителя «семизначную компенсацию».

Сестра пострадавшей, которая видела диван-кровать после инцидента, утверждает, что у него не хватало двух ножек. По ее словам, две части дивана, составлявших основание кровати, не были хорошо закреплены между собой, а на краях постели не хватало двух подставок, из-за чего один край был выше другого. Однако женщина призналась, что не обсуждала это с сестрой из-за ее плохого самочувствия.

Представители компании по производству мебели утверждают, что в момент доставки кровать была собрана правильно, и даже если бы ножки отсутствовали, то описанное истицей не могло бы произойти. Специалист по контролю качества фабрики предположил, что пара просто была слишком близко к краю кровати, из-за чего женщина потеряла равновесие и упала.

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