Одиозный российский пропагандист, завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин в видеообращении на своей странице в Facebook высказался по поводу армяно-российских отношениях.

«Армения – официальный наш союзник, у нас с ними с 1997 года договор о дружбе и взаимопомощи, то есть в случае войны с Азербайджаном, мы обязаны помогать Армении. Азербайджан не хочет заключать с нами такого договора и размещать на своей территории нашу базу – это его право, но армяне хотят. Почему же у нас одинаковое отношение к этим двум странам?», — сказал он.

Платошкин также отметил, что Армения на всех сессиях Генассамблеи ООН «голосует вместе с Россией, в отличие от Азербайджана, который голосует за американскую позицию».

Российский пропагандист также добавил, что «отношениям Армении и России 300-400 лет и, Армения – первая христианская страна, которая стояла на стороне России во всех крупных конфликтах».

Minval.az