Китай завершил строительство 17 пролетов железнодорожного моста через реку Амур. Об этом сообщает агентство Xinhua. Россия строит оставшиеся три пролета с 2014 года.

Мост через Амур — совместный проект России и Китая, о котором страны договорились в 2013 году. Строительство началось в 2014 году. Мост соединит российское село Нижнеленинское (Еврейская АО) и китайский городской уезд Тунцзян.

Согласно договору, Китай должен был построить 17 пролетов моста, Россия — три. Длина моста составит 2215 метров, из них китайская сторона — 1886 метров.

В апреле 2018 года строительство российской части моста приостановили из-за долгов по зарплате перед рабочими, прокуратура проводила проверку. В середине сентября губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь сообщил, что строительство последней опоры моста «завершается». В октябре стало известно, что строители соединили китайскую и российскую части моста. По словам Левинталя, это «вселяет уверенность о завершении строительства в следующем году».

В 2017 году Левинталь в интервью ТАСС говорил, что ввод моста в эксплуатацию планируется в июне 2018 года.

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