Для Ереванского русского драматического театра им. Станиславского этот театральный сезон может оказаться последним, поскольку политика министерства культуры Армении явно преследует цель закрыть театр. Иначе нельзя объяснить желание министерства назначить художественным руководителем человека, который считает абсурдным существование Русского театра в независимой Армении. Именно так считает один из кандидатов на должность художественного руководителя — известный в Армении режиссер Сурен Шахвердян. Он уверен, что в этом здании должен располагаться театр, но не русский.

Как передает Minval.az, об этом пишет проармянское российское издание «Регнум».

Как отмечает агентство, здание Русского театра действительно находится в очень выгодном месте, в центре Еревана, многие режиссеры и руководители театров на протяжении многих лет периодически выражали желание разместиться там.

«Театр не закрывался даже в период острой антирусской истерии в начале 90-х годов. Однако ранее это сделать было сложнее по нескольким причинам. Во-первых, десятилетиями театр держался на авторитете его бессменного руководителя Александра Григоряна, во-вторых, ведущими актерами театра были в том числе, а в определенный период времени и в основном неармяне, в-третьих, при театре действовала студия, которая готовила прекрасные кадры с блестящей русской речью.

Сегодня ситуация в корне изменилась. Значительная часть актеров прекрасно владеют армянским языком, играют также на армянском и постоянно мелькают в рейтинговых армянских сериалах. То есть проблемы их трудоустройства в случае закрытия Русского театра тоже возникнуть не должно.

Другое дело — поднять театр на прежний уровень, привлечь зрителя. Это, конечно же, сложнее, чем просто закрыть. Карен Нерсисян — долгое время работающий в Москве режиссер — выразил готовность вернуться на родину и поддержать, помочь театру, на сцене которого когда-то ставил спектакли. И именно он, благодаря действиям министерства культуры Армении, сейчас вынужден бороться за должность с вышеупомянутым Шахвердяном, ратующим за закрытие театра.

Очевидно, что, выбрав этих двух кандидатов из претендующих пяти, министерство пытается создать видимость честных и прозрачных выборов. Видимость, потому что ни один здравомыслящий человек не поверит в то, что считающий абсурдным наличие Русского театра в центре Еревана — будет достойным кандидатом на должность худрука Русского театра. Почему же министерство культуры тянет за уши Сурена Шахвердяна? Потому что его планы отвечают интересам министерства.

«Контрреволюционеры», то есть противники нынешней власти, указывают на тот факт, что новый министр культуры Лилит Макунц была назначена на эту должность с целью уничтожить культуру, как и всё новое правительство — разрушить страну. Есть, однако, надежда на то, что внеочередные парламентские выборы и следующее за ними формирование нового правительства будет осуществлено с учетом уже допущенных кадровых ошибок.

В конце октября Армению посетит спикер Государственной думы России Вячеслав Володин. В повестке встреч в Ереване, помимо политических, будут вопросы культурного характера, проблемы сохранения и развития русского языка в дружественной Армении. А вероятное назначение на должность худрука Русского театра, жалеющего прикрыть этот театр, не вписывается в повестку армяно-российских дружественных отношений. Тогда получается, что нет театра — нет проблемы», — отмечает издание.

Minval.az