Гражданин Польши, староста Воломинского повята Казимир Раковски обратился с письмом в МИД Азербайджана, попросив исключить его из списка иностранцев, незаконно посетивших оккупированные территории страны, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, распространенном в пятницу.

Казимир Раковски отметил, что уважает суверенитет и территориальную целостность, признанную международным сообществом, а также законы и правила Азербайджана, принес извинения правительству и народу Азербайджана в связи с поездкой на оккупированные территории. Он попросил принять его извинения за все те трудности и последствия, которые вызвал его визит в регион, и исключить его имя из списка нежелательных лиц.

Его обращение было рассмотрено в соответствующем порядке и принято решение об исключении из списка нежелательных лиц МИД Азербайджана.

Minval.az