Независимый кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили собрала около 2,1 миллиона лари (более 797 тысячи долларов) на предвыборную кампанию, согласно данным на сайте департамента мониторинга политических финансов Службы государственного аудита.

Зурабишвили открыто поддерживает правящая партия страны «Грузинская мечта – демократическая Грузия». Один из лидеров партии, глава парламента Ираклий Кобахидзе до начала избирательной кампании призвал всех сторонников помочь Зурабишвили пожертвованиями.

Указанную Службой госаудита сумму Зурабишвили собрала с период с 12 сентября по 2 октября. Из них пожертвования составили 1,1 миллиона лари (более 415 тысяч долларов). Еще один миллион (около 382 тысяч долларов) Зурабишвили взяла в кредит у «Карту банк», который ассоциируется с основателем и председателем правящей партии, миллиардером Бидзиной Иванишвили.

За отчетный период Зурабишвили потратила порядка 1,9 миллиона лари (около 722 тысяч долларов), из которых 1,4 миллиона лари пошли на рекламу (около 550 тысяч долларов).

Зурабишвили считает, что ей не придется покрывать кредит, так как она уверена, что получит в первом же туре выборов более 10% голосов. А кандидат, набравший более 10% голосов, согласно Избирательному кодексу Грузии, имеет право потребовать от государства возмещения расходов на предвыборную кампанию в размере не более 1 миллиона лари.

«Я не собираюсь платить проценты, так как на выборах я получу не 10%, а 70%. Я независимая. «Карту банк» тоже независимый, и кредит я взяла сама. Мне даже не придется платить проценты, так как я получу намного больше голосов, чем 10%», — заявила Зурабишвили в эфире Первого канала, пишет «Спутник Грузия».

Независимый кандидат в президенты — не первая, кто пользуется подобной схемой для финансирования своей предвыборной кампании. В 2016 году кредит у «Карту банк» брала правящая партия. Получив на парламентских выборах 48,68% голосов, она получила деньги и вернула свой кредит.

Выборы президента Грузии пройдут 28 октября, и в них примут участие 25 кандидатов. Чтобы выиграть в первом же туре, кандидат должен набрать более 50% голосов пришедших на выборы граждан.

Minval.az