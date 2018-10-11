Факт наличия на территории Армении российской военной базы не может оказывать влияния на суверенитет республики.

Об этом в интервью France 24 заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«В целом о наличии в Армении российской военной базы говорится очень много с целью представить, будто имеются некие ограничения суверенитета страны. Заверяю вас, что Армения на сегодня не менее независимая страна, чем Республика Франция», – сказал Пашинян в ответ на вопрос французского журналиста о российско-армянских отношениях.

Премьер подчеркнул, что считает себя гарантом независимости Армении, и добавил: все страны-партнеры, в том числе Россия, уважают суверенитет РА.

По словам Пашиняна, в Армении после «бархатной революции» проводятся расследования, связанные с российскими, французскими, немецкими компаниями.

«Могу однозначно заявить, что российские власти полностью поддерживают нашу антикоррупционную борьбу», – сказал Пашинян.

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