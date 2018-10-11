Президент Франции Эммануэль Макрон считает армян и французов наполовину соотечественниками.

Такое признание он сделал 24News в среду поздно вечером по прибытии в Ереван.

«Я рад приехать в Ереван на 17-й саммит Франкофонии. Армения – близкая и дорогая нашему сердцу страна. Армяне писали историю Франции, мы, можно сказать, наполовину соотечественники, и армяне составляют важную часть нашей истории. Скажу, что этот саммит крайне важен, ведь в скором времени предстоят выборы генерального секретаря Международной организации Франкофонии. Так что я очень рад находиться здесь, но вместе с тем опечален смертью Шарля Азнавура», — сказал президент Франции.

Президент Франции прибыл в Армению вечером 10 октября.

Minval.az