Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял находящегося с визитом в Азербайджане помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

В ходе встречи было выражено удовлетворение успешным развитием сотрудничества в политической, экономической, энергетической, транспортной и других сферах, подчеркнута важность повышения усилий для еще большего углубления отношений между США и Азербайджаном.

Мамедъяров, в частности, рассказал о важных энергетических и транспортных проектах, реализуемых по инициативе и с участием Азербайджана. Он также отметил, что поддержка США этих проектов высоко ценится.

Говоря о последней ситуации с карабахским урегулированием и рассказывая о встрече в Нью-Йорке с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, азербайджанский министр подчеркнул, что недопустимо нарушение международно признанных границ государств с применением силы.

Minval.az