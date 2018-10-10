Консульства США не рекомендуют своим гражданам посещать Нагорный Карабах.

Как сообщает 1News, об этом в ходе пресс-конференции в Баку заявил заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, комментируя незаконный визит граждан его в страны на оккупированные территории Азербайджана.

Он отметил, что подобные рекомендации гражданам и дипломатам распространяются и на визиты в Крым, и на другие оккупированные территории.

«Например, как представитель США я не посещаю Нагорный Карабах»,- сказал Кент.

Minval.az