На российском телевидении в прямом эфире устроили обсуждение переспективы включения Украины в состав России.

Как пишет «Обозреватель», ведущие с сарказмом отметили, что не против провести для этого очередной «референдум», намекая на желание России применить крымский сценарий в отношении всей территории соседнего государства. Диалог с данной риторикой прозвучал в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Поводом для наглой дискуссии рупоров Кремля стало бредовое заявление политолога Владимира Корнилова о том, что Россия не может вмешаться в украинские выборы, поскольку они якобы невозможны в принципе.

«Так просто поставим тогда кого-то», — с ухмылкой прокомментировал его слова ведущий передачи Евгений Попов. Корнилов, в свою очередь, продолжил свой спич и заявил, что рейтинг президента Владимира Путина в Украине гораздо выше, чем любого другого политика.

Фразу тут же подхватила ведущая программы Ольга Скабеева и подытожила разговор скандальным предложением аннексировать всю Украину. «А мы давно предлагаем вступить Украине в состав России, проведем «референдум», — ехидно высказалась она.

Minval.az