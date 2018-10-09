Азербайджанская делегация во главе с министром здравоохранения Огтаем Ширалиевым приняла участие на состоявшейся в Риме 68-й сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения, в ходе обсуждений Плана действий Глобального фонда по борьбе с туберкулезом на 2016-2020 гг, положительный опыт Азербайджана был высоко оценен государствами-членами Европейского регионального комитета ВОЗ.

В рамках сессии были проведены рабочие встречи О.Ширалиева с новым руководством Европейского регионального комитета и представительством ВОЗ в Азербайджане, а также с официальными лицами из Австрии, Турции, Беларуси и Узбекистана.

В ходе сессии представители Азербайджана выступили с докладами по ряду вопросов повестки дня.

Minval.az