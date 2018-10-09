«Провокационными и разжигающими межнациональные отношения» считают в оппозиции высказывания фаворита на выборах президента Грузии Саломе Зурабишвили в регионе Самцхе-Джавахети. В «Грузинской мечте» не видят в них ничего из ряда вон выходящего, отмечает издание «Эхо Кавказа».

Независимый кандидат Саломе Зурабишвили в ходе своей предвыборной кампании посетила регион с преобладающим армянским населением. Она также обещала взять в свою администрацию одного представителя армянской общины Самцхе-Джавахети, в случае победы на выборах.

Вот фрагмент из ее выступления в Ниноцминда:

«До этих пор предоставление гражданства входило в компетенцию президента. Один из президентов очень много двойного гражданства раздал туркам, но вам его не предоставил». Аналогичное заявление Зурабишвили прозвучало в ходе выступления в Ахалцихе: «В одно время президент (Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили — прим. «Минвала»), даже не хочу упоминать его имени, раздавал гражданство некоторым туркам, которые приезжали в Батуми, но никоим образом до этого не имевшим связей с Грузией».

Исходя из контекста, Зурабишвили рассказала местным избирателям об изменениях, внесенных в закон по поводу предоставления двойного гражданства:

«Мы приняли изменения, после чего в Грузии больше не запрещено двойное гражданство. Поэтому вы можете подать заявление на получение гражданства не в виде исключения, а в обычном порядке».

В оппозиции считают, что разговор о массовой раздаче гражданства неуместен, так как гражданство в тот период в основном получили грузины, волею судеб оставшиеся на территории Турции в 1921 году. А вот муссирование этой темы с местным армянским населением сродни подрыву национальных интересов Грузии, считает представитель «Нацдвижения» Саломе Самадашвили:

«Заявление Саломе Зурабишвили является крайне опасным не только из-за неумелой попытки получения выгоды на почве этнической вражды в сложном регионе, но и напрямую подыгрывает спецслужбам России, которые ведут активную подрывную деятельность в этом направлении. Когда кандидат на президентский пост говорит с местным населением на языке российской пропаганды, это наносит прямой удар по фундаментальным интересам нашей страны на пути ее интеграции в НАТО».

Большинство аналитиков сходятся во мнении о рисках подобных заявлений, несмотря на то, что они напрямую не нарушают действующее законодательство.

Основатель Центра стратегического анализа (GSAC) Торнике Шарашенидзе считает, что проведение предвыборной гонки на чувствительных нотах недопустимо:

«Для меня это очень неожиданно, несмотря на то, что все привыкли к подобным высказываниям Саломе Зурабишвили. В этом регионе на протяжении всего постсоветского периода Россия пытается разжечь сепаратизм. В середине 2000 годов в регионе были построены новые дороги, по специальным программам было трудоустроено население, и проблема интеграции наших армянских сограждан в общество была решена. А сейчас непонятно зачем вот так, искусственно разжигать на ровном месте, тем более что местное население давно имеет гражданство».

По мнению председателя «Демократической инициативы Грузии» Георгия Мшвениерадзе, противопоставление этнических групп, имеющих весьма сложные исторические отношения, наносит непоправимый вред Грузии.

Депутат «Европейской Грузии» Гига Бокерия тоже считает, что заявления, сделанные Саломе Зурабишвили в Ниноцминде, содержат угрозу для страны:

«Она приехала в Самцхе-Джавахети, и прямо повторила российский наратив, дескать, ее оппонент делал дела турков. Вы будете возмущаться, если она приедет к нашим гражданам азербайджанского происхождения, и скажет, что ее оппоненты армяне, и они нас покоряют? Или что она должна сделать, поднять флаг Аслана Абашидзе в Аджарии?! Когда вы поймете, что это не только позорно, это опасно для страны»- заявил Гига Бокерия.

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