Российское издание «КоммерсантЪ» опубликовало весьма странную статью, посвященную последним развитиям в отношениях России и Белоруссии.

В числе прочего издание коснулось влияния продажи систем залпового огня «Полонез» Минском Азербайджану на российско-белорусские отношения.

«Белоруссия вместе с Китаем разработала и наладила производство «Полонезов». То есть мало того, что поставила их на боевое дежурство у российских границ, так еще и продала Азербайджану, составив конкуренцию России и нарушив стратегический баланс, учитывая конфликт Баку и Еревана. Такие действия трудно назвать союзническими. Хотя, скорее всего, Александр Лукашенко просто хорошо торгуется на гране фола. За всю историю Союзного государства он, конечно же, не раз уступал, но в накладе никогда не оставался. Скорее всего, он считает, что нынешнее обострение не станет исключением. Однако любая система, даже хорошо отлаженная, рано или поздно дает сбои. Наверное, Александр Лукашенко не может этого не учитывать», — пишет автор статьи, обозреватель «Коммерсанта» Дмитрий Дризе.

Автор также отмечает, что Москву раздражает политика Минска, который «заигрывает» с Западом и Украиной, но при этом просит у России финансовых преференций и отношения как к субъекту Российской Федерации.

Minval.az