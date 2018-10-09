Житель Баку заявил, что покончит с собой, если понравившаяся ему женщина не ответит взаимностью. Такое необычное заявление поступило в 17-ое отделение полиции Наримановского района Баку. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции района.

Известно, что 46-летнюю жительницу столицы (имя не называется по этическим соображениям) преследует пылкий молодой воздыхатель. 28-летний Э.А. заявил женщине, что если она не примет его ухаживания и не ответит взаимностью, он пойдет на крайние меры. Женщина не стала рисковать и уж тем более не мечтала о том, чтобы смерть молодого человека была на ее совести. Поэтому она обратилась с жалобой в полицию. Как отметили правоохранители, пока Э.А. жив.

Полицейские нашли настойчивого поклонника женщины и предупредили его, что если он и дальше будет ее беспокоить, то дело может принять иной поворот. Предупреждение подействовало.

Minval.az