Стало известно имя банкира, у жены которого в Лондоне будет изъята элитная недвижимость более чем на $28,5 млн.

Как пишет Telegram-канал «Банкста», этим банкиром оказался экс-председатель Международного банка Азербайджана Джахангир Гаджиев. Последний сейчас находится в тюрьме.

В истории Британии это первый случай, когда власти страны в рамках борьбы с отмыванием денег воспользовались новым законом о борьбе с коррупцией. Если владелец активов не может доказать их законное происхождение, то правоохранители могут запустить процесс конфискации имущества, отмечают «Новые Известия».

Агентство по борьбе с преступностью уже заявило, что Замира Гаджиева, жена Джахангира Гаджиева, на деньги, выведенные мужем из МБА, прикупила себе два объекта недвижимости.

В ходе предыдущих слушаний в суде сообщалось, что Замира вела весьма расточительный образ жизни: она пользовалась частным самолетом, а однажды потратила в столичном универмаге Harrods £16 млн. Привели в ходе слушаний и другой факт: как-то раз Замира раскошелилась на £150 тыс. на бриллианты (также единомоментная покупка). Апелляцию на решение Высокого суда Лондона о конфискации имущества Гаджиева на прошлой неделе проиграла.

Существует мнение, что на примере Гаджиева в Лондоне решили проверить, как работает недавно принятый закон. Следующими жертвами могут стать более известные люди. В частности, действием нового закона объясняют факт продажи Алишером Усмановым своей доли в лондонском футбольном клубе «Арсенал». По слухам, опасается нового закона и владелец другого столичного ФК – «Челси» – Роман Абрамович, который недавно (в мае) стал гражданином Израиля.

Minval.az