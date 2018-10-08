В то время как премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается без учета мнений парламентских и непарламентских политических сил повести страну к срочным внеочередным парламентским выборам, на первого вице-премьера Арарата Мирзояна возложена не менее тяжелая функция. По информации ереванских СМИ, Мирзоян уполномочен вести переговоры с криминальными авторитетами относительно сложившейся в стране ситуации. При этом, по тем же сведениям, в криминальном мире заявили о своей безоговорочной поддержке Николу Пашиняну, выдвинув при этом свои условия, связанные с необходимостью амнистии.

Как считает глава Клуба политологов «Южный Кавказ» политолог Ильгар Велизаде, в преддверии проведения внеочередных парламентских выборов Никол Пашинян нуждается в реальной поддержке.

По словам эксперта, «улица» за него проголосует, но есть и иной фактор – реальная политика и бизнес.

«Тем более, что крупный бизнес «молчит», не активно поддерживает Пашиняна. Вроде Пашинян и борется с коррупцией, а на самом деле коррумпированный бизнес, связанный с криминалитетом, занял выжидающую позицию. Он проводит с ними переговоры для того, чтобы быть уверенным в своей победе на предстоящих выборах, и заручиться поддержкой в поствыборный период. Вряд ли дело дойдет до физического устранения политических противников. Скорее, речь идет о том, чтобы лишить возможности «встать на ноги». А криминалитет может способствовать этому, путем запугивая и так далее. Криминалитет при прежней власти в Армении имел и имеет существенное влияние на армянскую политику», — отметил он в интервью Minval.az.

Эксперт напомнил о том, что определенная часть депутатского корпуса имеет тесные связи с криминальным миром Армении. А многие депутаты известны по криминальным кличкам.

«Лет пять тому назад, в Котайкской области Армении состоялась сходка криминальных авторитетов, где решался вопрос наследства известного авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан). Эту сходку организовал один из депутатов Национального собрания Армении, при поддержке армянской власти. Эта сходка должна была состоятся в Москве. Однако, когда это стало известно российским правоохранителям, попытка было пресечена. Тогда один из участников сходки обратился по своим каналам к представителям армянской власти, и они разрешили ее проведение с участием 200 «воров в законе». Безопасность сходки обеспечивалась на уровне МВД республики. С учетом того, что Котайкская область Армения находится под контролем лидера фракции «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, можно сделать определенные выводы о роли криминалитета в армянской политике», — подчеркнул И.Велизаде.

Бахтияр Сафаров

Minval.az