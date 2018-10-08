Глава Российско-азербайджанского культурного общества в Москве Агададаш Керимов совершил провокацию против Азербайджана на «Празднике граната».

Как сообщает diaspor.az, на мероприятии в Москве возникло противостояние.

Проведение мероприятия не должным образом и представление там экспонатов, связанных с Арменией, вызвало недовольство у азербайджанцев.

Кроме того, на мероприятии не был представлен ни флаг Азербайджана, ни один экспонат, относящийся к Азербайджану.

После того, как стало известно, что Керимов организовал данное мероприятие совместно с армянскими диаспорскими организациями, азербайджанцы выразили протест.

Видя негативное отношение азербайджанцев, он вместе с армянами попытался прибегнуть к провокации и отстранить азербайджанцев от мероприятия. В тоже время он позвал на помощь представителей сепаратистских организаций и вместе с представителями армянской диаспоры стал оскорблять азербайджанцев.

Далее Керимов вызвал на место проведения мероприятия сотрудников правоохранительных органов и потребовал ареста азербайджанцев.

Мероприятие завершилось антиазербайджанскими и сепаратистскими высказываниями являющихся друзьями Керимова армян.

Напомним, что Керимов стал известен после того, как его дочь вышла замуж за армянина. Тогда он заявил, что его жена тоже армянка.

Кроме того, Керимов отмечал, что оккупированные земли Азербайджана не имеют к нему никакого отношения:

«Азербайджанские шехиды отдали жизнь не за меня, и земли эти не мои. Я родом не из Карабаха, чтобы защищать эти земли, пусть сами защищают, если могут. Я гражданин России, а Карабах пусть защищают сами карабахцы», — говорил Керимов.

Minval.az