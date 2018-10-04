Представители Армянской Апостольской церкви, Сиро-яковитской православной церкви и объединения Евангельских христианских церквей обратились с письмом к России в лице «Императорского православного палестинского общества» (ИППО) с просьбой оказать гуманитарную помощь.

«Мы передаем вам это заявление с просьбой одобрить в ближайшие сроки поставку помощи, которая распространялась бы через церкви и христианские организации провинции Хасеке, и включить провинцию в ежегодную программу поддержки ИППО», — цитирует текст письма «Известия».

Отмечается, что «курдские власти проводят дискриминационную политику в отношении христиан, навязывая курдский язык и обычаи». Так, в городе Эль-Камышлы курды закрыли четыре ассирийские школы и вынесли предупреждения двум армянским школам. В Эль-Маликии была закрыта одна ассирийская и одна армянская школы.

Minval.az