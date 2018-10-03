Гражданин Латвии, сотрудник турагентства IMPRO Travels LTD Харижс Иглиенс обратился с официальным письмом в министерство иностранных дел Азербайджана в связи с незаконным посещением оккупированных азербайджанских территорий, сообщили Sputnik Азербайджан в ведомстве.

В своем обращении Иглиенс попросил удалить его имя из «Списка иностранных граждан, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики».

Автор письма рассказал, что в октябре 2015 года посетил Нагорный Карабах и не был проинформирован о последствиях визита. Он подчеркнул, что этот визит не означает неуважение к Азербайджану и азербайджанскому народу.

Далее, в своем письме Иглиенс выражает уважение к территориальной целостности, суверенитету Азербайджана, его законам и признанной на международном уровне неприкосновенности границ. Он также приносит извинения правительству и народу Азербайджана за поездку на оккупированные территории.

Мужчина отмечает, что визит на оккупированные Арменией азербайджанские территории никоим образом не служит целям поощрения незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана. Также в своем письме он заверил, что в будущем воздержится от подобных поездок. В заключение Иглиенс попросил дать ему разрешение приезжать в будущем в Азербайджан.

Обращение Иглиенса было рассмотрено в соответствующем порядке, принято решение об удалении его имени из «Списка иностранных граждан незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики».

Несогласованное с азербайджанской стороной посещение Нагорного Карабаха и других оккупированных Арменией территорий Азербайджана считается незаконным, и имена лиц, совершивших эти визиты, вносятся в «черный список» МИД Азербайджана.

Minval.az