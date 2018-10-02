Государственный комитет Азербайджанской Республики по работе с диаспорой предлагает бесплатную техническую помощь диаспорским организациям, созданным азербайджанцами, проживающими за рубежом, в целях улучшения работы в электронных и социальных сетях в области информационно-коммуникационных технологий.

Об этом порталу «Россия для всех» заявил главный редактор портала Diaspor.az, эксперт по вопросам диаспоры Тогрул Аллахвердили.

Государственный комитет окажет поддержку подготовке веб-сайтов диаспорских организаций, в создании службы электронной почты и в инновационных вопросах, а также в организации маркетинговой работы в социальных сетях.

Диаспорские организации, которые нуждаются в этой поддержке и хотят воспользоваться ею, должны посетить сайт www.diaspor.org и подать заявку онлайн, заполнив регистрационную форму.

Отметим, что веб-сайты всех организаций будут собраны в рамках поддомена www.diaspor.org — в одном центре.

Подчеркиваем, что эта услуга, предлагаемая диаспорским организациям, будет полностью бесплатной, и каждая диаспрская организация сможет воспользоваться ею в полной мере.

Minval.az