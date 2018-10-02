Депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа озаботился защитой прав чиновников. По его словам, в Азербайджане на определенные должности производятся назначения согласно правилам ротации, и начальникам или госчиновникам не придется долго засиживаться на одном месте: каждые три-пять лет этого человека будут ждать дорога дальняя и кресло в новом офисе, возможно, не в столь крутом, но все же. Отказаться можно, но только по уважительным причинам, например, если не позволяет здоровье.

Ф. Мустафа, конечно же, подчеркнул, что назначение президентом Ильхамом Алиевым молодых кадров на различные должности — положительное явление, но, то, что происходит после, его отнюдь не радует:

— Так в информации пресс-служб указанных министерств отражаются сообщения с заголовками, например «Уволены 5 человек». Допустим, завтра будут уволены еще 10 человек. Затем мы получаем от них обращения, связанные с отсутствием механизма защиты деятельности чиновников. Многие чиновники — честные люди, заинтересованные в том, чтобы работать по закону. Новый руководитель предприятия или же новоназначенный министр зачастую требуют работать по своим правилам. Поэтому мы должны постараться избежать отстранения от работы образованных и знающих свою работу кадров с 10-15-летним стажем, — подытожил Ф. Мустафа.

Мы уверены, что у многих, кто прочитал преамбулу данной новости, на языке вертится вопрос: образованные и грамотные чиновники – а таковые вообще имеются у нас? И если они имеются, то почему их увольняют, меняя так называемое шило на мыло? И вообще, почему чиновники? Обиходная фраза «чистка на местах» уже настолько крепко засела в жизнь граждан страны, что мы уже практически сделали ее нормой.

На самом деле, состав коллектива – творческого, научного – не важно – напрямую зависит от регионального происхождения нового начальника (директора, председателя, шефа), от его политических убеждений, но уж никак не от профессиональных особенностей. И как по мановению волшебной палочки начинается рокировка, а именно на все должности (на какие только возможно или даже невозможно) назначаются земляки или родственники (с дипломом или без – тоже не важно). Но этот вопрос почему-то в ММ не озвучили, хотя наше издание неоднократно поднимало вопрос о протекционизме, кумовстве и землячестве во время назначения нового руководителя.

А потому и заявление Ф. Мустафы прозвучало несколько странно, если не сказать – абсурдно. Почему нужно отстаивать права только чиновников, они что, особым сортом считаются? А как же быть со всеми остальными гражданами, особенно с сотрудниками Научно-исследовательского института, где с появлением нового начальства начинается рокировочная свистопляска? Причем, все жалобы сотрудников, уволенных ни за что, оказываются в результате на столе у их же начальства, которое делает «соответствующие выводы» и продолжает рьяно чистить ряды «недоброжелателей», назначая на их места родственников и земляков? Редко, когда уволенному ни за что сотруднику удается отстоять свою правоту в суде. Так почему бы не затронуть вопрос о несправедливых увольнениях в целом? Почему бы не осудить абсурдность и нелепость хода заявлений и жалоб, которые как правило возвращаются в первичную инстанцию, создавая таким образом для жалобщика еще большие проблемы, а притесняющим их новом начальникам – широкое поле для дальнейшей чистки? В редакции «Минвала» было много писем с просьбой разобраться, но все эти письма ни к чему ровным счетом не приводили, и мы уже даже не пытались что-то делать, согласно главной заповеди Гиппократа «НЕ НАВРЕДИ». Мы очень надеемся, что эту заповедь вспомнят и в Милли Меджлисе, когда будут в следующий раз четко отделять чиновничье сословие от простого люда, у которого проблем гораздо больше.

Яна Мадатова

Minval.az