Пользователи сети высмеяли президента Франции Эммануэля Макрона за фотографии, на которых он позирует с полуголыми чернокожими людьми. Об этом сообщает Sputnik.

Снимки были сделаны 29 сентября во время поездки Макрона на остров Сен-Мартен, пострадавший от разрушительного урагана «Ирма» год назад. Там политик решил сфотографироваться с местными жителями. На одном из кадров президент Франции был запечатлен в обнимку с полуголым чернокожим мужчиной, который показывал в камеру средний палец. На другом изображении Макрон приобнял другого чернокожего, который стоял перед президентом Франции в одних штанах.

Многие комментаторы пришли в бешенство, увидев фотографии из Сен-Мартена. Пользователи соцсетей отметили, что подобное поведение неприемлемо для президента. Некоторые даже усомнились в дееспособности Макрона.

Minval.az