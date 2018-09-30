Пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша опубликовал на официальном сайте ООН заявление Генсека, в котором Генеральный секретарь призывает Армению и Азербайджан предпринять шаги по мирному урегулированию карабахского конфликта.

«Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует встречу глав МИД Армении и Азербайджана, которая прошла на полях Генеральной ассамблеи ООН 26 сентября при посредничестве Минской группы ОБСЕ.

Генеральный секретарь разделяет обеспокоенность сопредседателей по поводу недавних заявлений и инцидентов вдоль линии соприкосновения и на армяно-азербайджанской границе. Он вновь заявляет о полной поддержке ООН важных посреднических усилий сопредседателей и призывает стороны предпринять шаги по укреплению доверия и усилению необходимой политической воли для достижения мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта», – говорится в заявлении.

Minval.az