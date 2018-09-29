Урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта — приоритетный вопрос, стоящий перед азербайджанским государством, и под руководством президента Ильхама Алиева проводится решительная политика в этом направлении. Об этом в субботу сказал депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде.

Он отметил, что азербайджанское государство всегда демонстрирует конкретную позицию в этом направлении, заключающуюся в том, что конфликт должен быть решен только в рамках территориальной целостности Азербайджана и согласно принципам международного права.

Депутат подчеркнул, что международное сообщество поддерживает позицию Азербайджана по Нагорному Карабаху, и все государства, международные организации признают территориальную целостность Азербайджана. «В этом аспекте считаю, что проведение общественными организациями сегодняшнего митинга в Баку по Нагорному Карабаху служит не решению конфликта, а наоборот, заблуждению местной и международной общественности. Если азербайджанское государство проводит решительную политику в этом направлении, то в организации подобных митингов необходимости нет. Азербайджан — свободное и демократическое государство, каждый может свободно выражать свое мнение, но подобные митинги ничего не решают, и не отражают позицию азербайджанского государства», — сказал он в интервью Тренд.

В субботу оппозиционные движения проводят митинг в связи с нагорно-карабахской проблемой.

Minval.az