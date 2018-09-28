Русская православная церковь прервет общение с Константинополем, если Константинопольский патриархат предоставит автокефалию украинской церкви. Об этом рассказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, передает ТАСС.

«Мы говорим о том, что если задекларированный проект так называемой автокефалии будет реализован, то мы прервем евхаристическое общение», — сказал он.

Легойда также выразил опасение, что предоставление автокефалии украинской церкви спровоцирует новые нападения на православные храмы со стороны радикалов.

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