27 сентября в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел Эльмар Мамедъяроввстретился в Нью-Йорке с представителями Американского еврейского комитета.

Как говорится в сообщении пресс-службы министерства иностранных дел, представители комитета коснулись существующих в нашей стране традиций толерантности и выразили азербайджанскому правительству признательность за оказанные еврейской общине поддержку и заботу.

Отметив, что толерантность и мультикультурализм — это образ жизни азербайджанского народа, Э.Мамедъяров добавил, что представители разных национальностей и религий на протяжении веков жили в Азербайджане в условиях мира и взаимопонимания. Министр подчеркнул вклад Азербайджана в развитие диалога между различными культурами и религиями на международном уровне и проинформировал об организованных в нашей стране многочисленных международных мероприятиях.

На встрече стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Minval.az