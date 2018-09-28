Создается Координационный совет азербайджанцев Германии.

Как говорится в сообщении Госкомитета по работе с диаспорой, целью создания совета является более организованное объединение наших сограждан в организации и более интенсивная координация их деятельности.

Сообщается, что Координационный совет позволит коллегиально принимать решения, усилит связи и даст толчок получению более успешных результатов.

Приглашенная на учредительное заседание делегация во главе с председателем Госкомитета по работе с диаспорой Фуадом Мурадовым отправилась в эту страну. Наряду с Германией планируются визиты делегации в Швейцарию и Францию.

В рамках визитов во всех трех странах Фуад Мурадов встретится с официальными лицами государств, азербайджанскими диаспорскими организациями и проживающими там азербайджанцами.

«Наши сограждане тоже считают, что наше государство диаспорской политикой, более организованным процессом организации наших соотечественников заложило новый этап. Слова главы государства «…Я считаю, что наши диаспорские организации должны объединять все азербайджанские общины в странах, где действуют» диаспорские организации и соотечественники принимают как поставленную необходимость. Исходя именно из этой необходимости, проживающие в Германии наши соотечественники предпринимают конкретные шаги в направлении более тесного объединения и осуществления эффективной деятельности», — говорится в информации комитета.

Minval.az