Турецкий пастух Умут Али Озмен, который перешел границу с Арменией 24 июля, и был задержан, сегодня вернулся домой.

Как рассказал Умут Али Озмен турецким СМИ, он был очень рад снова вернуться в Турцию. По его словам, в Армении с ним хорошо обращались, он сидел в одиночной камере. По его словам, там был знающий азербайджанский язык человек, с которым они кое-как могли объясняться.

Кроме того пастух рассказал, что армяне приняли его за азербайджанского агента. По его словам, они допрашивали его и говорили, что он террорист, и что в регионе его проживания много азербайджанцев. Как отметил Умут Али Озмен, армяне говорили, что он может оказаться азербайджанским агентом, и что его удостоверение личности может быть поддельным.

Minval.az