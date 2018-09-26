Одно подпольное казино из числа ликвидированных в Москве на прошлой неделе располагалось в здании посольства Северной Кореи в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

Ранее Следственный комитет (СК) России сообщал о задержании более 100 человек в рамках нового «игорного дела» в Москве. Следствие утверждает, что таким образом удалось ликвидировать одно из крупнейших организованных преступных сообществ, занимавшееся организацией незаконного игорного бизнеса в Москве, с ежемесячным оборотом в сотни миллионов рублей.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что одно из подпольных казино располагалось и функционировало в здании посольства Северной Кореи (КНДР) в Москве на Мосфильмовской улице», — сказал собеседник агентства.

В диппредставительстве КНДР сообщили ТАСС, что сотрудникам посольства ничего не известно о подпольном казино

«Это не так. Нам об этом ничего неизвестно», — сообщили в посольстве.

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