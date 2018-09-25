Агентство Bloomberg, руководствуясь данными Всемирной туристской организации ООН, составило топ-10 направлений, демонстрирующих большой рост, информирует «Новости-Грузия».

Азербайджан с ростом в 20% расположился на седьмом месте списка. Грузия заняла второе место. Армения оказалась на десятой строчке..

В список быстрорастущих направлений Bloomberg также включил Боснию и Герцеговину, Молдову, Македонию, Исландию, Турцию и Израиль. Самый фантастический рост турпотока показало карликовое европейское государство Сан-Марино (31,1%).

Minval.az